الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الدواء يشارك فى منتدى سوق المصنعين الأفارقة بالمملكة المغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في النسخة الأولى من منتدى سوق المصنعين الأفارقة المنعقد في المغرب، وعرض خلال مشاركته رؤية الهيئة والخدمات التي تقدمها في مجال توطين صناعة اللقاحات في مصر، خاصة فى صدد حصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية فى مجال اللقاحات.

القدرات التصنيعية

وخلال المنتدى، تم استعراض القدرات التصنيعية، وخطط التوسع الحالية في الصناعات المحلية والإقليمية، خاصة صناعة اللقاحات بالقارة الإفريقية.

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وضع آلية شراء موحدة للقارة من المستحضرات الطبية

ويعد المنتدى بمثابة الاجتماع الأول لمجموعة العمل الوزارية على مستوى القارة الإفريقية، المنوطة بدراسة إنشاء منصة خاصة بالتصنيع الدوائي في إفريقيا، خاصة تصنيع اللقاحات؛ والتي تستهدف تحقيق إنتاج 40٪؜ من احتياجات القارة من اللقاحات بحلول عام 2040، وكذا وضع آلية شراء موحدة للقارة من المستحضرات الطبية، خاصة اللقاحات لضمان توحيد معايير الجودة والفعالية والمأمونية.

تأتي مشاركة هيئة الدواء في ضوء الحرص على تعميق العلاقات، وتعزيز آفاق التعاون مع الدول العربية والإفريقية، كذلك حرصها على مشاركة خبراتها في مجال توطين وصناعة اللقاحات الاستراتيجية.

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فى سياق آخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن انتهاء مشاركتها في فعاليات المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية (IMDRF) في نسخته الرابعة والعشرين، والذي عقد بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في الفترة من 25-28 سبتمبر الماضي، الذي تضمن مشاركة عدد كبير من السلطات التنظيمية في المجال الرقابي على المستلزمات الطبية، جاء على رأسها دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، واليابان، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات الرائدة في مجال تصنيع المستلزمات الطبية.

وخلال المنتدى، تمت مناقشة المسارات التنظيمية المتخصصة، ومناقشة مستجدات الأجهزة المخصصة لمجموعات معينة من المرضى، والمستلزمات الطبية المبتكرة، وأدوات العمل التنظيمية لتعزيز الابتكار، وتم عرض التحديثات التنظيمية من قبل الأعضاء المشاركين، بما في ذلك التحديثات الصادرة عن مجموعات العمل التابعة للمنظمة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من قبل الدول الأعضاء.

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الدواء سوق المصنعين الأفارقة المغرب توطين صناعة اللقاحات منظمة الصحة العالمية

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