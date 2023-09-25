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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هل يحتاج الأطفال إلى تطعيم الإنفلونزا مع دخول المدارس؟.. "الدواء" تجيب

هيئة الدواء
هيئة الدواء

يتزامن العام الدراسى الجديد مع بدء فصل الخريف الذى يشهد تقلبات جوية قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المعدية، ومن بينها الإنفلونزا الموسمية، وبدورها أجابت هيئة الدواء المصرية عن تساؤل المواطنين بشأن حصول الأطفال على لقاح الإنفلونزا الموسمية قبل بدء الدراسة من عدمه.

وأشارت هيئة الدواء إلى أن الأطباء يوصون بحصول الطفل على  لقاح الإنفلونزا الموسمية بدءًا من عمر ٦ أشهر، لافتة إلى أنه قد يحتاج بعض الأطفال من عمر ٦ أشهر وحتى ٨ سنوات إلى جرعتين في حالة أخذ اللقاح لأول مرة، وأيضًا الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على جرعة واحدة فقط، على أن يفصل بين الجرعتين بأربعة أسابيع على الأقل؛ وذلك للحصول على حماية أفضل.​

لقاح الإنفلونزا

وأضافت أنه إذا كان الطفل عمره أكثر من ٩ سنوات، أو تلقى سابقًا جرعتين من لقاح الإنفلونزا في السنوات السابقة، فإنه يحتاج إلى جرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا هذا الموسم.​

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ونصحت هيئة الدواء المصرية بالرجوع إلى مقدم الرعاية المختص قبل أخذ لقاح الإنفلونزا للتأكد من أن الطفل غير مصاب بأي حالة مرضية، مثل الربو أو الحساسية، نتيجة لحصوله على اللقاح أو وجود أي موانع لاستخدامه.​

ويبينار للتوعية المجتمعية

وفى سياق آخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ويبينار للتوعية المجتمعية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للصيدلي.
يعقد الويبينار تحت عنوان "صيدلي واعي.. مجتمع واعى"، ويتضمن التأكيد على أهمية الخدمات الصيدلانية والدوائية المقدمة للمريض بأعلى مستوى، مما يحقق أمان وسلامة المجتمع.

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يساعد الويبينار على خلق فرص لتبادل المعرفة والخبرات، وتشجيع الممارسات السليمة، بالإضافة إلى تحقيق التطوير المستمر باستخدام النهج القائم على الممارسة وذلك من خلال حلقات النقاش الجادة.

من المقرر انعقاد الويبينار غدا الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، حيث يبدأ الويبينار من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

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