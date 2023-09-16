السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السودان يعتمد هيئة الدواء المصرية كجهة مرجعية للمستحضرات الدوائية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية أن المجلس القومي للأدوية والسموم أصدر قرارا بالسماح باستيراد المستحضرات الدوائية مصرية المسجلة والمعتمدة من الهيئة دون اشتراط تسجيلها بدولة السودان؛ ضمن قائمة الأدوية ذات الأولوية لاحتياجاته، في إطار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الدوائي، وفي ضوء حرصهما على التكامل.

وأكدت الهيئة أن التنسيق المستمر الذي يتم بين الجانبين الشقيقين يتسم بالطابع الودي والأخوي، والحرص على أهمية العمل لتخطي الأزمة، وتلبية الاحتياجات الدوائية هناك.

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جاء الإعلان فى الاجتماع المنعقد بين الهيئتين وبحضور شركاء الصناعة بالبلدين، والذي أسفر عن فتح سوق الدواء السوداني أمام المستحضرات الطبية المصرية لضمان سرعة تلبية الاحتياجات الدوائية بدولة السودان، والتي تأثرت بالظروف السياسية في البلاد، ودون الإخلال بأي من معايير الجودة والفاعلية والمأمونية المطلوبة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التكامل والتعاون المستمر مع الدول العربية والأفريقية، وتأكيداً لتكاملية العلاقات المصرية السودانية، والثقة الدولية والإقليمية فى الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية والمستحضرات الدوائية المحلية.

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وكان الدكتور  تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية قد شارك، افتراضيا، في الاجتماع التوجيهي لبرنامج مراقبة السلامة الذكية للاتحاد الأفريقي، بمشاركة مدير عام هيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب أفريقيا، وكذلك رؤساء الهيئات الرقابية على الدواء في غانا، نيجيريا، إثيوبيا، كينيا، الكونغو، السنغال، رواندا، وعدد من قادة الاتحاد الأفريقي، وممثلين عن مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

ويهدف برنامج مراقبة السلامة الذكية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-3S) لتعزيز مراقبة مأمونية المنتجات الطبية ذات الأولوية على مستوى القارة الإفريقية، وكذا  مناقشة التعاون بين الدول الأفريقية الأعضاء بالبرنامج للوصول لأهدافها المنشودة، من خلال تحسين التكنولوجيا المستخدمة لمتابعة أنشطة اليقظة الدوائية بالقارة الأفريقية.

هيئة الدواء المصرية مصر السودان المجلس القومي للأدوية والسموم أدوية

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