الخميس 14 سبتمبر 2023
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معاون رئيس"هيئة الدواء": لا توجد نواقص أدوية فى مصر لوجود مثيل لها

الدكتور حمادة شريف،
الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية

قال الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، إنه من أهم المبادئ في ثقافة الدواء، هو تعريف الدواء الناقص، حيث إن الدواء الناقص هو الدواء الذي ليس له مثيل، والمثيل هو نفس الدواء بنفس التركيب ونفس المادة الفعالة ونفس الشكل الصيدلي.

عدد الأدوية المماثلة للدواء الأصلي

وأضاف الدكتور حمادة شريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر قناة cbc، أنه لا توجد نواقص أدوية في مصر؛ لوجود مثيل لها، لافتًا إلى أن عدد الأدوية المماثلة  للدواء الأصلي في السوق المصري لا يقل عن 10 مثائل، وبالتالي لا يمكن أن نقول إن هناك دواء ناقص في مصر. 

وأشار إلى أن هناك بعض الأسماء التجارية لبعض الأدوية بها عدم توافر في الفترة الحالية.

حمادة شريف هيئة الدواء المصرية نقص الادوية برنامج مانشيت الادوية المثيلة

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