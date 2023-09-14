"الدواء" تختتم ورشة عمل حول قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات الطبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن انتهاء ورشة العمل التي جاءت تحت عنوان "شرح قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٤٥٠ لسنة ٢٠٢٣، الخاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات التسجيل للمستحضرات الطبية البشرية، والدليل التنظيمي الخاص به".

جاء خلال ورشة العمل شرح قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٤٥٠ لسنة ٢٠٢٣ بشكل تفصيلي، وتوضيح كيفية تطبيقه، ومناقشة أحدث المستجدات التي شملها القرار، والدليل التنظيمي الخاص به.

كما استمع مسئولو تسجيل المستحضرات البشرية بالهيئة إلى تعليقات وتساؤلات ممثلي الشركات المشاركين في ورشة العمل، وتم الإجابة عن كل استفساراتهم، وتوضيح جميع القواعد والإجراءات؛ وهو ما يسهم في تحقيق سرعة إنهاء إجراءات التسجيل الخاصة بمستحضراتهم، ويدعم توافر مستحضرات جديدة بالسوق المحلية.

مواكبة التحديثات



يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على مواكبة التحديثات وتقديم الدعم اللازم للشركات، وتنظيم وتسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات والدراسات المطلوبة لتوفير دواء آمن وفعال بسوق الدواء المصرية.

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بالقرارات الوزارية والدليل التنظيمي الخاص بإدارة التفتيش على التجميل.

توعية المصانع



وتهدف ورشة العمل إلى زيادة توعية المصانع وشركات التجميل المستوردة بالقرارات الوزارية المعمول بها بإدارة التفتيش على مستحضرات التجميل والمبيدات، وكذلك الدليل التنظيمي للتفتيش على التجميل.

وقالت إنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأربعاء الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادى.

ورشة العمل مقدمة لممثلي مصانع التجميل وشركات التجميل المستوردة، وتبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

وأشارت إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الإثنين الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.