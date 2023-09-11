الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: انتهاء الدورة التدريبية الخاصة بالتعريف بالممارسات المعملية الجيدة في معامل مراقبة الجودة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء الدورة التدريبية التي جاءت تحت عنوان " التعريف بالممارسات المعملية الجيدة في معامل مراقبة جودة المستحضرات الصيدلية"، والتي استمرت لمدة ستة أيام متتالية في الفترة من ٥ إلى ١١ سبتمبر الجاري.

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تم خلال الدورة التعريف بأحدث الإرشادات الدولية حول مبادئ الممارسات المعملية الجيدة، ومبادئ ممارسات التوثيق الجيد، والتحقق من سلامة البيانات وتكاملها، ونظم إدارة الجودة وكيفية إحكام الرقابة عليها، وكذلك التحقق من جودة المياه المستخدمة في الصناعة الدوائية، وغيرها.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الارتقاء بمنظومة العمل الرقابي في مصر، وتقديم الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة.

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ورشة عمل

وكانت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بالاجراءات والقواعد المنظمة لتسجيل المستلزمات الطبية المحلية غير الحاصلة على شهادات جودة (مرحلة متقدمة).

تهدف الورشة إلى التعريف بكيفية إجراء تطبيق عملي على كيفية عمل الملف الفني دون الحصول على شهادات جودة، ومحتوى كل مستند، مع عرض تفصيلي لمكونات الملف.

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من المقرر انعقاد الورشة يوم الأربعاء الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وأشارت إلى أن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات ومصانع المستلزمات المحلية ومصانع الأدوية، حيث تبدأ الورشة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

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وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الاثنين الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

 

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