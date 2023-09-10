الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدواء" توضح حقيقة استخدام أدوية السكر فى إنقاص الوزن​

أدوية السكر
أدوية السكر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن حقيقة استخدام أدوية السكر لإنقاص الوزن، حيث إنه قد يسبب أضرارًا للمرضى أكثر من الاستفادة منه، حيث إنه من الممكن أن تتسبب في انخفاض مستوى السكر بالدم والغثيان والإسهال وأعراض تانية محتملة.​

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​وأكدت هيئة الدواء المصرية على أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​

استخدام الخلطة الشعبية لزيادة الوزن

كما كشفت هيئة الدواء المصرية، حقيقة ​استخدام الخلطة الشعبية لزيادة الوزن، لافتة إلى أنه يتم استخدام تركيبات زيادة الوزن التي تحتوي على «الكورتيزون»، أو ما يسمى بالخلطة الشعبية لزيادة الوزن ليست آمنة؛ لأن استخدام الكورتيزون يسبب ضعف في المناعة، واضطراب الدورة الشهرية عند السيدات، وزيادة حب الشباب وشعر الوجه، كما يؤثر بشكل مضر على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.​

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وأكدت هيئة الدواء المصرية أن هناك عادات دوائية مغلوطة فيما يخص استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة، وأن استخدام تلك التركيبات ينتشر في بعض الأوساط الشعبية البسيطة، خصوصا بالنسبة للفتيات المقبلات على الزواج، على اعتبار أن تلك التركيبات تعالج النحافة، وتجعل الوجه ممتلئا، وتزيد حجم الخدين، وتجعلهما أكثر احمرارا.​

وأضافت الهيئة أن الكورتيزون يسبب زيادة الوزن عن طريق تغيير توازن الماء في الجسم، إضافًة لتأثيره على عملية التمثيل الغذائي، وهي الطريقة التي يستخدم ويخزن الجسم من خلالها الدهون، والأحماض الأمينية، والبروتينات، والكربوهيدرات، والجلوكوز.​

وأكدت أنه يسهم في زيادة الوزن من خلال الآتي: زيادة الشهية، احتباس السوائل، تغيير مكان تخزين الدهون؛ فتزداد الدهون في البطن والوجه والرقبة، كما ينخفض الوزن مرة أخرى عند المريض بمجرد إيقاف تناول الكورتيزون.​

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