الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الدواء يتفقد جناح العرض الخاص بالهيئة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مساء اليوم، جناح العرض الخاص بالهيئة، بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية ٢٠٢٣، الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، خلال الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت عنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة".
 

جناح هيئة الدواء المصرية  يهدف لاستعراض أهم الخدمات الرقابية والاستشارية

وأعرب الدكتور تامر عصام، عن شكره للقائمين على الجناح، الذي يهدف إلى استعراض أهم الخدمات الرقابية، والاستشارية، التي تقدمها الهيئة، والآليات المختصرة لها، وسبل التواصل المجتمعي مع الهيئة، ودور الهيئة في دعم القضية السكانية من خلال توفير حصول المواطن على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية، كذلك مبادرات التثقيف الدوائي، والتوعية بطرق الاستخدام الآمن للدواء.

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يأتي ذلك في ضوء مشاركة الهيئة كداعم وشريك أساسي في المنظومة الصحية المصرية لتحقيق أهداف التنمية السكانية، والعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، وتمتعه بجودة الخدمات الصحية والدوائية المقدمة من خلال مؤسسات الدولة العاملة في القطاع الصحي، وشركاء صناعة الدواء، والخدمات الطبية المقدمة من القطاعين الخاص والمجتمع المدني.

وكان الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، قد عقد اجتماعا افتراضيا مع الدكتور نزار محمود مهيدات، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين بالقطاع الدوائي، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال اختصاصات الجهتين، وكذا تبادل وجهات النظر بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل دعم التعاون التجاري بين البلدين.

وشارك في اللقاء الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس الهيئة لشئون التوعية الدوائية والتواصل المجتمعي، ومدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات البشرية، والدكتور أسامة حاتم، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية علي التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية في كافة المجالات ذات صلة بالمستحضرات الطبية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام المؤتمر العالمي للسكان والصحة وزارة الصحة تنمية مستدامة

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