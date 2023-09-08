الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تامر عصام: تطوير صناعة الدواء ساهم فى علاج المواطنين وحمايتهم من الأمراض والأوبئة

تامر عصام
تامر عصام

شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء  المصرية، بجلسة "دور صناعة الدواء من أجل مواطنين أصحاء"، وذلك خلال الفعاليات الختامية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 وخلال كلمته، أكد رئيس الهيئة أهمية التعاون بين شركاء الصناعة والهيئات والمنظمات الصحية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمواطن المصري، كما أشاد بجهود صناع الدواء في التطوير المستمر للصناعة لحماية وعلاج المواطنين من الأمراض والأوبئة المستجدة عبر العصور، مثل الطاعون والسرطان  وأخيرًا جائحة كورونا، والتي أكدت أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على البشر دون أي تمييز أو انحياز.

 

استدامة توافر الدواء بشكل آمن وفعال

 

txt

رئيس هيئة الدواء يتفقد جناح العرض الخاص بالهيئة فى المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023

txt

هيئة الدواء تختتم تدريباتها العملية والتطبيقية للعاملين بالقابضة للأدوية

وأشار إلى جهود الهيئة وسعيها المستمر نحو تحديث الإجراءات بما يتناسب مع المعايير العالمية ومستجدات العلم، وهو ما انعكس فى حصول الهيئة على الاعتمادات الدولية المتتالية؛ ويسهم في ضمان استمرارية واستدامة توافر الدواء بشكل آمن وفعال، وبما يليق بالمواطن المصري.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على التنسيق المستمر والمشاركة الفعالة مع مختلف المؤسسات الوطنية المعنية بملف الصحة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، حيث يعد المؤتمر فرصة لجميع الخبراء للمشاركة وتبادل الخبرات.

تامر عصام هيئة الدواء التنمية المستدامة جائحة الكورونا توافر الدواء

مواد متعلقة

رئيس هيئة الدواء يتفقد جناح العرض الخاص بالهيئة فى المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023

هيئة الدواء تحذر من مستحضرات مغشوشة فى السوق

الأكثر قراءة

سلمى الشيمى فى السجن.. ظهور فج "نهايته وحشة"

"صنع فى مصر".. الغزل والنسيج المصرى يتجاوز خسائره ويستعيد "عرشه الذهبى"

شرعوا في قتله.. عصابة بني سويف وراء سرقة سائق تاكسي بالإكراه في الشروق

الرئيس السيسى يصل الهند للمشاركة فى قمة العشرين

ضبط بقال يبيع أدوية وألعابًا نارية فى سوبر ماركت بروض الفرج

عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسيوط.. ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية