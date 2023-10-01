جسور العطاء.. أهمية تصدير الدواء والمستلزمات الطبية إلى إفريقيا؟

خلال الفترة الماضية حرصت مصر على تعميق العلاقات الاستراتيجية في دول أفريقيا من خلال مد جسور التعاون وتحقيق الاستفادة القصوى للطرفين، إذ تسعى مصر إلى توفير احتياجات القارة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وبالفعل عزمت مصر على توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع دولة زيمبابوي كونها تعد المنفذ الرئيسي لتوريد الدواء إلى دول جنوب أفريقيا، مثل الكونغو وجنوب أفريقيا.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصري، على الأهمية الاستراتيجية لتوريد الدواء إلى أفريقيا ولاسيما دولة زيمبابوي، والتي تعد البوابة الرئيسية لدخول المستحضرات الدوائية المصرية لدول جنوب أفريقيا، وأن التعاون مع زيمبابوي هو ثمرة للتخطيط الاستراتيجي السليم، وأحد أهم مردودات حصول هيئة الدواء المصرية على الاعتمادات الدولية من منظمة الصحة العالمية.

زيادة صادرات الأدوية المصرية في الأسواق الافريقية المختلفة

وفي سياق متصل أشاد الدكتور محمد المغازي، خبير السياسات العامة في الصحة والدواء، بدور مصر في قارة افريقيا على مستوى توريد الدواء، فإن بموجب الاتفاقيات التي سبق ودشنتها مصر يتم السماح بتداول الأدوية المصرية بالأسواق الافريقية دون الحاجة لتسجيلها شريطة أن تكون حاصلة على رخصة تسويق من هيئة الدواء المصرية مما يسمح للشركات المصرية من الاستحواذ على المناقصات الحكومية الإفريقية.

وأوضح المغازي أنه سبق وتم الاعلان عن تدشين التحالف الصحي المصري الافريقي التنمية الطبية بهدف التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات الطبية ونقل الخبرات المصرية ورفع كفاءة الاطقم الطبية الافريقية نظير زيادة نفاذ الأدوية المصرية في الأسواق الإفريقية المختلفة.

ويرى المغازي أنه على الرغم من الجهود المبذولة في هذا الملف، إلا أنه يجب على الدولة تقديم المزيد من الدعم للشركات المصدرة مثل التوسع في إعطاء الحوافز التصديرية مثل الإعفاءات الضريبية نظير التصدير والتمويل منخفض التكلفة لتغطية تكلفة الحصول على شهادات جودة عالمية واعتمادات دولية.

وأشار خبير السياسات العامة للدواء، أنه تقوم الدولة المصرية بتنظيم المعرض والمؤتمر السنوي للصحة الافريقي Africa Health ExCon تحت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الترويج للتجربة المصرية الرائدة في تطوير النظم الصحية وتوطين الصناعات الدوائية وإبراز القدرات الصناعية المصرية للمشاركين من الوفود الحكومية الإفريقية المختلفة لزيادة ثقتهم في المنتجات المصرية.

إيرادات سوق الدواء العالمي