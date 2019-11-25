ماجد جورج: مصر تصدر دواء بـ 65 مليون دولار لدول أفريقيا

قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، إن تصدير مصر من الدواء انخفض من 250 مليون دولار في 2016 إلى 193 مليون دولار في 2018.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامح "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الانخفاض سببه أن معظم الصناعات التصديرية من الدواء كانت متجهة للدول العربية التي تربط سعره بما هو عليه في دولة المنشأ، والتي قلت في مصر بسبب تعويم الجنيه.



وتابع، الاتجاه حاليًا للتصدير لإفريقيا التي تستورد دواء بقيمة 16.5 مليار دولار، بينما تنتج الدول الإفريقية ما قيمته 650 مليون دولار، مشيرًا إلى أن مصر تصدر دواء لدول القارة الإفريقية بـ65 مليون دولار، وهذا رقم سيئ، ونسعى لتزويده من خلال الاتفاقيات وعقد شراكة مع دول القارة في مجال صناعة الدواء.