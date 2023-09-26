الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها بالكونغو لتبادل الخبرات

الدكتور تامر عصام،
الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية

شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، كضيف شرف المعرض الأول لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية بالكونغو الديموقراطية " Medical Exhibition of the Future in Congo DRC".

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمعرض، عرض عصام رؤية واستراتيجية الهيئة فيما يخص إحكام الرقابة على السوق الدواء المصري، وذلك من خلال وضع قواعد تنظيم صناعة وتداول المستحضرات الطبية بمصر؛ وبما يضمن سرعة إتاحة المستحضرات الدوائية ذات الجودة بالسوق الدوائي، كما أوضح انعكاس تلك المجهودات على نجاح الهيئة فى الحصول على عدد من الاعتمادات الدولية كمؤسسة رقابية مرجعية، بالإضافة إلى عضويتها في مختلف المؤسسات العالمية المختصة بمجالات عمل الهيئة؛ وهو ما وضع الهيئة في مكان متميز للمشاركة في رسم مستقبل سوق الدوائي إقليماً وعالمياً.

تعزيز العلاقات المصرية الكونغولية

كما أعرب الدكتور تامر عصام عن ترحيب هيئة الدواء المصرية بدعوة دولة الكونغو الديموقراطية لتعزيز العلاقات المصرية الكونغولية في الشأن الدوائي، وذلك من خلال تبادل الخبرات، والتعاون المشترك مع وكالة تنظيم الأدوية الكونغولية.

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وعلى هامش المؤتمر، وقعت هيئة الدواء المصرية مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الدواء بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

حيث وقع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن الجانب المصري، بينما قام بالتوقيع عن الجانب الكونغولي، الدكتور كريستين تومبا، رئيس هيئة الدواء الكونغولية " أكوريب"، وذلك بحضور السفير هشام المكواد، سفير مصر لدى الكونغو الديمقراطية، ومن الجانب الكونغولي دكتور ساچيس كانيتي نيجالتل، نائب رئيس الهيئة، والسفير الكونغولي بالقاهرة كاسونجو موسينجا باتيستا، والسيدة بامي كازالا ماومبا، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكونغو،  والراعي للمعرض والمؤتمر، والدكتورة نيفين واصف، نائب رئيس الغرفة بالكونغو.

مذكرة تفاهم بين مصر والكونغو في مجال الدواء

ونصت المذكرة على الاعتماد المرجعي للجانب الكونغولي للقرارات التنظيمية والرقابية التي تتخذها هيئة الدواء المصرية، وكذا تبادل الخبرات فيما يخص الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمستحضرات والأجهزة الطبية.

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جاءت المذكرة تأكيداً على الجهود المبذولة من قبل هيئة الدواء المصرية في ملف تعميق العلاقات الدوائية مع الدول الشقيقة بالقارة الأفريقية، وحرصها على دعم نفاذ المستحضرات الطبية ذات الجودة والفعالية والمأمونية على المستوى الإقليمي، لتكون شريك نجاح استراتيجي لخطط التنمية الأفريقية، وحرص الهيئة على دعم وتعزيز الأنظمة الرقابية الدوائية بالقارة الأفريقية.

الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية
الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية
الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية
الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية
الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية
الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية
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