الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"هيئة الدواء" تنظم ورشة عمل عن إصدار ترخيص قيد شركات التصنيع لدى الغير

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن كيفية إصدار ترخيص قيد شركات التصنيع لدى الغير، والتي تهدف إلى تعريف الشركات بالإجراءات الخاصة باصدار ترخيص قيد شركات التصنيع لدى الغير "Toll"، وأهميته، وتوضيح كيفية التقديم على لينك الحجز.

وقالت الهيئة إن ورشة العمل ستسلط الضوء على أهم  الاستفسارات الواردة من الشركات فيما يخص قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 505  لسنة 2021 والدليل التنظيمي التابع له.

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 موعد الورشة
 

وأوضحت أنه من المقرر انعقاد الورشة يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023 بمقر هيئة الدواء المصرية بـالمعادي، لافته إلى أن ورشة العمل مقدمة للشركات المقيدة في سجل شركات التصنيع لدى الغير الشركات الراغبة في فتح قيد جديد بسجل شركات التصنيع لدى الغير.
وأشارت إلى أن الورشة تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً، لافتة آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي يوم الأربعاء الموافق 4  أكتوبر 2023، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

تسجيل المستحضرات البيطرية

وفى سياق متصل، أعلنت  هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بكيفية استخدام المنصة الإلكترونية "EVERS" لإعادة تسجيل المستحضرات البيطرية.

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وتهدف ورشة العمل إلى تدريب ممثلي شركات تسجيل الأدوية البيطرية على استخدام المنصة الإلكترونية EVERS لتسجيل المستحضرات البيطرية لتيسير سبل التواصل بين الإدارة العامة للمستحضرات البيطرية والشركات العاملة بمجال الأدوية البيطرية والإدارات ذات الصلة بهيئة الدواء المصرية، وذلك بهدف تيسير وإسراع خطوات إجراءات التسجيل للمستحضرات البيطرية.
ومن المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.
ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية البيطرية، وتبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً.

يذكر أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

الدواء ورشه عمل التصنيع لدى الغير الدليل التنظيمي فتح قيد جديد المنصة الالكترونية

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