الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى الأسواق الشعبية

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في الأسواق الشعبية للمستهلكين من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل البحثي لرغبة ربات البيوت في معرفة الأسعار قبل وضع ميزانية شراء تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية.

 

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في الأسواق الشعبية

استقرار في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في الأسواق الشعبية بسبب وفرة الأعلاف الداجنة خلال الأيام الماضية للمزارع وصغار المربين لذلك نجد وفرة في المعروض في الأسواق المصرية للمستهلكين وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 70 وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 79 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 110 وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 130 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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سعر الأرز الشعير الآن 2023.. رفيع الحبة والأبيض بكام النهارده

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عاجل.. سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 85 وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 92 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

 

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 60 وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 67 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

 

سجل كيلو الأوراك في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 83 جنيه.

 

سجل كيلو الدبابيس في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 95 جنيه.

 

سجل كيلو البانية في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 175 جنيه.

 

سجل كيلو الشيش طاووق في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 165 جنيه.

 

سجل كيلو الأجنحة في الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 55 جنيه.

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عاجل.. سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 3-10-2023

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أسعار الذهب تتراجع لأقل مستوى منذ مارس 2023 عند 1815 دولارا

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 120 جنيه وفي الأسواق المحلية للمستهلكين نحو 130 جنيه.

 

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 127 جنيه وفي الأسواق المحلية للمستهلكين نحو 135 جنيه.

 

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 130 جنيه وفي الأسواق المحلية للمستهلكين نحو 140 جنيه.

 

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