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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 3-10-2023

الدولار
الدولار

مع بداية تعاملات المسافرين إلى خارج البلاد حرص المواطنون على معرفة سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 3-10-2023 عبر جوجل، حيث احتفظ سعر الدولار اليوم بكافة مستوياته مقابل سعر الجنيه المصري،  وذلك بالشراء والبيع في بداية عمليات التداول المصرفية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وقد جاء متوسط سعر صرف العملة بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 30.84 جنيه للشراء، وذلك مقابل 30.93 للبيع، طبقًا للبيان الصادر من خلال البنك المركزي المصري بموقعه الإلكتروني بمتوسطات سعر صرف العملات.

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 3-10-2023

وترصد «الدستور» في هذا التقرير أسعار العملة الخضراء كما ستقدمها المواقع الإلكترونية للبنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر في بنك بلوم مصر

سجل موقع بنك بلوم مصر سعر الدولار اليوم، مقابل العملة المحلية، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر في البنك الأهلي الكويتى- مصر
 

في حين ثبت سعر الدولار بماكينات الصراف الآلى في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل العملة المصرية، عند قيمة 30.88 جنيه للشراء، 30.95  للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر في البنك التجاري الدولي
 

وقدم الموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي سعر الدولار، مقابل العملة المحلية، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر في بنك مصر
 

بينما أظهرت شاشات التداول المتواجدة ببنك مصر سعر الدولار، مقابل العملة المصرية، 30.75 جنيه  للشراء، 30.85 للبيع.


سعر العملة الأمريكية اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 

وأوضحت شاشات التداول سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل العملة المحلية، بقيمة  30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر في بنك الكويت الوطني
 

وصل سعر الدولار في الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني، مقابل العملة المصرية، إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر في بنك قناة السويس
 

رصدت ماكينات الصراف الألى في بنك قناة السويس سعر الدولار، مقابل العملة المحلية، بقيمة  30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر في بنك التنمية الصناعية
 

توقف سعر الدولار في موقع بنك التنمية الصناعية على شبكة الإنترنت، مقابل العملة المصرية، عند  30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر في بنك الإسكندرية
 

أعلنت شاشات التداول في بنك الإسكندرية سعر الدولار، مقابل العملة المحلية، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر في بنك الاستثمار العربي
 

جاء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر بالموقع الإلكتروني لبنك الاستثمار العربي، مقابل العملة المصرية، إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

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