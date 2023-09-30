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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 30-9-2023

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية السبت 30-9-2023 في البنوك المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين في الأوقات الأخيرة عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على القروض، حيث تشهد أسعار الصرف استقرارا ملحوظا في الآونة الأخيرة.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 30-9-2023 في البنوك

يعرض الدستور للقراء سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 30-9-2023 في البنوك وفقا للوحة التعاملات المالية في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها وتهم قطاعا عريضا من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وهى كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الاهلي المصري إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 28-9-2023

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أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 29-9-2023

يتداول البنك التجاري الدولي CIB الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي وصلت قيمة الدولار الأمريكي إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك فيصل الإسلامي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك العربي الأفريقي الدولي وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف العربي الدولي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك العقاري المصري وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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الآن.. تحديث سعر الذهب للبيع والشراء في مصر اليوم

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انخفاض الأرز والزيت وارتفاع السكر.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق


أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري

سجل اليورو الأوروبي نحو 32.52 جنيه للشراء و32.67 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى 37.41 جنيه للشراء و37.59 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 99.67 جنيه للشراء و100.13 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي وصل إلى 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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