الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. تحديث سعر الذهب للبيع والشراء في مصر اليوم

الذهب
الذهب

مع بداية التعاملات الصباحية سعى الشباب المقبلين على الزواج وعشاق الذهب معرفة آخر تحديث سعر الذهب للبيع والشراء في مصر عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار بمستهل ك التعاملات الصباحية، وذلك عند نفس المستوى الذي قد حققه سعر الذهب بختام تعاملات أمس الخميس في سوق الصاغة المصرية.

تحديث سعر الذهب للبيع والشراء في مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الذهب للبيع والشراء في مصر اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023.

وثبت سعر الذهب الآن لكي يسجل عيار 21 «الأكثر طلبًا» مبلغ 2195 جنيها للبيع، وقيمة 2185 جنيها للشراء، وهو السعر ذاته الذي قد سجله أمس بنهاية تعاملات الخميس، وذلك بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023

سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 29 سبتمبر.

استقر سعر الذهب عيار 24 عند مستوى 2508.5 جنيه للبيع، و2497.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 29 سبتمبر.

وثبت سعر الذهب عيار 22 عند مستوى 2299.5 جنيه للبيع، و2289 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 29 سبتمبر.

وحافظ سعر الذهب عيار 21 على استقراره ليسجل 2195 جنيها للبيع، و2185 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 29 سبتمبر.

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل نحو 1881.5 جنيه للبيع، و1872.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 29 سبتمبر.

وحقق سعر الذهب اليوم عيار 14 نحو 1463.25 جنيه للبيع، و1456.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الجمعة 29 سبتمبر.

وجاء سعر الذهب عيار 12 بنحو 1254.25 جنيه للبيع، و1248.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم الجمعة 29 سبتمبر.

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 9 إلى 940.75 جنيه للبيع، و936.5 جنيه للشراء.

اقرأ أيضا:

عاجل.. ارتفاع طفيف لـ"عيار 21".. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 29-9-2023

تراجع عيار 21.. تحديث لحظى لسعر الذهب الآن في مصر

%1.4 ارتفاعًا فى أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 29 سبتمبر.

فيما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة بـسوف الصاغة عند مستوى 17600 جنيهًا للبيع، و17520 جنيها للشراء.

تحديث سعر الذهب للبيع والشراء سعر الذهب للبيع والشراء تحديث سعر الذهب سعر الذهب اسعار الذهب اليوم الذهب الذهب للبيع والشراء في مصر

مواد متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 28-9-2023

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار أول أيام العام الدراسى

تحرك جديد لـ"فاجنر" فى أوكرانيا.. وقرار للرئيس الروسى حول المتطوعين الجدد

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

مصرع شقيقين فى حادث تصادم بالطريق الحر بنها- المنصورة فى القليوبية

عمر كمال ومحمد شاهين فى حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل