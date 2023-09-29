الآن.. تحديث سعر الذهب للبيع والشراء في مصر اليوم

مع بداية التعاملات الصباحية سعى الشباب المقبلين على الزواج وعشاق الذهب معرفة آخر تحديث سعر الذهب للبيع والشراء في مصر عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار بمستهل ك التعاملات الصباحية، وذلك عند نفس المستوى الذي قد حققه سعر الذهب بختام تعاملات أمس الخميس في سوق الصاغة المصرية.

تحديث سعر الذهب للبيع والشراء في مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الذهب للبيع والشراء في مصر اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023.

وثبت سعر الذهب الآن لكي يسجل عيار 21 «الأكثر طلبًا» مبلغ 2195 جنيها للبيع، وقيمة 2185 جنيها للشراء، وهو السعر ذاته الذي قد سجله أمس بنهاية تعاملات الخميس، وذلك بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023

سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 29 سبتمبر.

استقر سعر الذهب عيار 24 عند مستوى 2508.5 جنيه للبيع، و2497.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 29 سبتمبر.

وثبت سعر الذهب عيار 22 عند مستوى 2299.5 جنيه للبيع، و2289 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 29 سبتمبر.

وحافظ سعر الذهب عيار 21 على استقراره ليسجل 2195 جنيها للبيع، و2185 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 29 سبتمبر.

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل نحو 1881.5 جنيه للبيع، و1872.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 29 سبتمبر.

وحقق سعر الذهب اليوم عيار 14 نحو 1463.25 جنيه للبيع، و1456.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الجمعة 29 سبتمبر.

وجاء سعر الذهب عيار 12 بنحو 1254.25 جنيه للبيع، و1248.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم الجمعة 29 سبتمبر.

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 9 إلى 940.75 جنيه للبيع، و936.5 جنيه للشراء.

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سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 29 سبتمبر.

فيما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة بـسوف الصاغة عند مستوى 17600 جنيهًا للبيع، و17520 جنيها للشراء.