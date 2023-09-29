عاجل.. ارتفاع طفيف لـ"عيار 21".. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 29-9-2023
ارتفاع طفيف سجلته أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21- أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- 5 جنيهات، حيث سجل 2،183 جنيه للبيع، وللشراء 2،193 جنيه، وارتفع سعر كافة أعيرة الذهب، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 29-9-2023.
سعر الذهب اليوم
- الذهب عيار 24 بيع 2،495 جنيه، وللشراء 2،506 جنيه.
- الذهب عيار 22 بيع 2،287 جنيه، وللشراء 2،297 جنيه.
- الذهب عيار 21 بيع 2،183 جنيه، وللشراء 2،193 جنيه.
- الذهب عيار 18 بيع 1،871 جنيه، وللشراء 1،880 جنيه.
- الذهب عيار 14 بيع 1،455 جنيه، وللشراء 1،462 جنيه.
- الذهب عيار 12 بيع 1،247 جنيه، وللشراء 1،253 جنيه.
- الاونصة بيع 77،590 جنيه، وللشراء 77،945 جنيه.
- الجنيه الذهب بيع 17،464 جنيه، وللشراء 17،544 جنيه.
- الكيلو بيع 2،494،857 جنيه، وللشراء 2،506،286 جنيه.
سعر الجنيه الذهب و السبائك
- ربع جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB: 4700 جنيه.
- نصف جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB: 9395 جنيه.
- جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB : 18790 جنيه.
- جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE: 18790 جنيه.
- جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC: 19135 جنيه.
- نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD: 10040 جنيه.
- ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD: 5130 جنيه.
- جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD: 20075 جنيه.
- ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD: 4785 جنيه.
- سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC: 313225 جنيه.
- سبيكة ذهب عيار 24 من ملاك وبشرى MB: 268410 جنيه.
- سبيكة ذهب عيار 24 من ملاك وبشرى MB: 6715 جنيه.