عاجل.. ارتفاع طفيف لـ"عيار 21".. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 29-9-2023

ارتفاع طفيف سجلته أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21- أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- 5 جنيهات، حيث سجل 2،183 جنيه للبيع، وللشراء 2،193 جنيه، وارتفع سعر كافة أعيرة الذهب، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 29-9-2023.

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24 بيع 2،495 جنيه، وللشراء 2،506 جنيه.

الذهب عيار 22 بيع 2،287 جنيه، وللشراء 2،297 جنيه.

الذهب عيار 21 بيع 2،183 جنيه، وللشراء 2،193 جنيه.

الذهب عيار 18 بيع 1،871 جنيه، وللشراء 1،880 جنيه.

الذهب عيار 14 بيع 1،455 جنيه، وللشراء 1،462 جنيه.

الذهب عيار 12 بيع 1،247 جنيه، وللشراء 1،253 جنيه.

الاونصة بيع 77،590 جنيه، وللشراء 77،945 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17،464 جنيه، وللشراء 17،544 جنيه.

الكيلو بيع 2،494،857 جنيه، وللشراء 2،506،286 جنيه.

سعر الجنيه الذهب و السبائك

ربع جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB: 4700 جنيه.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB: 9395 جنيه.

جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB : 18790 جنيه.

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE: 18790 جنيه.

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC: 19135 جنيه.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD: 10040 جنيه.

ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD: 5130 جنيه.

جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD: 20075 جنيه.

ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD: 4785 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC: 313225 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من ملاك وبشرى MB: 268410 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من ملاك وبشرى MB: 6715 جنيه.