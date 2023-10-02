سعر الأرز الشعير الآن 2023.. رفيع الحبة والأبيض بكام النهارده

سعر الأرز الشعير الآن 2023.. زادت معدلات البحث والاستعلام خلال الساعات القليلة الماضية عن أسعار الأرز الشعير اليوم الإثنين، فى مختلف الأسواق المحلية سواء الأرز رفيع الحبة أو عريض الحبة والأرز البلدى، بعد ارتفاع ملحوظ في الأسعار يتزامن مع بداية موسم توريد محصول الأرز هذا الموسم.

سعر الأرز الشعير الآن 2023

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور على المصيلحى، والغرف التجارية، بعد زيادة معدلات الاستعلام عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عن سعر الأرز الشعير الآن 2023، بمختلف الأسواق والمحلات التجارية والهايبرات بمدن مصر.

كم سعر الأرز الشعير الآن 2023

كما شهد سعر الأرز الشعير الآن 2023، ثبات في معدلات الأسعار بمختلف الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 15،500 ألف جنيهًا بينما يتراوح سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة ما بين 13،500 إلى 14 ألف جنيهًا، وذلك وفقًا للأسعار المعلمة من شعبة الأرز بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتى تتوقع حدوث إنخفاض أسعار الأرز مع توريد المحصول الجديد لهذا العام.

سعر الأرز الشعير الآن 2023 بالأسواق

كذلك، تراوح سعر الأرز الشعير الآن 2023، خاصة الأرز الأبيض رفيع الحبة ما بين 20 إلى 21 ألف جنيها بالأسواق المحلية الآن، فيما تراوح سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة من 22 إلى 23 ألف جنيهًا، وسط توقعات بانخفاض أسعار الأرز عريض الحبة مع استلام الأرز الجديد من المضارب المنتشرة بالمحافظات.

معدل سعر الأرز الشعير الآن 2023

فى النهاية، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير جميع أنواع الأرز الشعير والأرز الأبيض في الأسواق المحلية وتشديد الرقابة للحد من زيادة الأسعار، بينما سعر الأرز الشعير الآن يأتي وسط توقعات الغرفة التجارية بالقاهرة بحدوث انفراجة في أسعار الأرز الشعير وأيضًا الأبيض وخاصة عريض الحبة خلال الأيام القليلة المقبلة بمختلف الأسواق المصرية.

فى الختام، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية والإتحاد العام للغرف التجارية، استقرار أسعار الأرز الشعير والأرز الأبيض عريض ورفيع الحبة، مع التأكيد على استمرار مراقبة معدات الأسعار بمختلف أسواق مصر وتوفير الكميات المطلوبة من الأرز مع بداية موسم توريد المحصول الجديد.