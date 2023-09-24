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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

سعر البصل اليوم الأحد 24-9-2023

أسعار البصل اليوم
أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم بالطن 24/9/2023 .. حيث ارتفعت معدلات الاستعلام والبحث خلال الساعات الماضية عن سعر البصل في الأسواق المحلية، وذلك بعد تحقيقه إرتفاعات قياسية جديدة وبلغ سعر كيلو البصل 30 جنيهاً في عدد من المناطق التجارية والأسواق والهايبرات، وأيضًا في ظل انخفاض المعروض للبيع لزيادة معدلات التصدير، مع ارتفاع أسعار البصل اليوم بالطن.

سعر البصل اليوم بالطن 24/9/2023

إضافة إلى ذلك، زادت معدلات البحث والاستعلام عن سعر البصل اليوم بالطن، عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ثريد وفيسبوك وتويتر، وذلك في أعقاب إعلان وزارة التجارة والصناعة عن وقف تصدير البصل إلى الخارج، وذلك بوابة من أول أكتوبر المقبل للحد من ارتفاع الأسعار.

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سعر البصل اليوم بالطن 24/9/2023 

كما أكدت وزارة التجارة والصناعة، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن تأجيل قرار حظر تصدير البصل إلى الأسواق العالمية، وذلك لإحداث حالة إستقرار في أسعار البصل اليوم بالسوق المصري، مع تنفيذ القرار بداية الشهر المقبل.

كم أسعار البصل اليوم بالطن

كذلك، شهدت أسعار البصل اليوم بالطن في السوق المحلية ارتفاعات ملحوظة، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد من البصل حوالي 30 جنيهاً في أغلب أسواق القرى والمدن بمحافظات مصر، بينما بلغت أسعار البصل اليوم بالطن 20 ألف جنيهاً في انخفاض حوالى خمسة آلاف جنيه عن الأيام الماضية بسبب ما تردد عن وقف تصدير البصل إلى الخارج ، وقيام التجار بإخراج الكميات المخزنية لديهم.

أسعار البصل اليوم بالطن

فى النهاية، أكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ قرار وقف تصدير البصل إلى الخارج بداية شهر أكتوبر المقبل ، كما أن ارتفاع أسعار البصل اليوم بالأسواق المحلية يرجع إلى تعطيش السوق المحلية من التجار وتخزين المحصول منذ مارس الماضي، وهو ما أثر على أسعار البصل اليوم بالطن بمختلف محافظات الجمهورية.

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فى الختام، أكدت مصادر مطلعة فى وزارة التجارة والصناعة، إنه تن تأجيل قرار حظر تصدير البصل إلى الخارج حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك حرصاً على إتمام التعاقدات الخارجية مع مختلف الدول المستوردة للمحصول واستقرار السعر محليا.

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