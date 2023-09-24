الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حقيقة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر

البصل
البصل

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر.

لا صحة لإلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر، مشددة على أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، موضحةً أنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كل شحنات البصل المتفق عليها مسبقًا للمصدرين.

وأكد المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء مواصلته رصد ما يتم تداوله بين المواطنين، سواء كان على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية بمختلف أنواعها أو أي وسيلة تواصل، للوقوف على حقيقة ما يتم بثه من معلومات وأخبار، وعدم ترك الساحة لمروجي الشائعات، وذلك من خلال فريق من الشباب المدرب على أعلى مستوى من الكفاءة، ويواصل عمله على مدار الساعة.

وناشد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في ختام بيانه اليوم، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

نفي المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع إلغاء قرار مجلس الوزراء حظر تصدير البصل وزارة التجارة والصناعة

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