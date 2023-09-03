الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: استثمارات إينى الجديدة أبلغ رد على مروجى الشائعات

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن لقاء الرئيس السيسي اليوم بالرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية "كلاوديو ديسكالزي" وعدد من كبار مسئولي الشركة، يحمل إشارة مهمة للرد على مروجي الشائعات عن نضوب حقول البترول وسحب الشركة استثماراتها من مصر.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن شركة إيني وشركاءها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر.

وعقّب الباز: "الشركة تؤكد أن مشروعاتها في مصر ناجحة، لهذا السبب تزيد استثماراتها، وهذا أبلغ رد على من استغلوا أزمة عابرة، وقالوا إن إيني تعاني من مشاكل، وحقول الغاز نضبت والشركة بتلم معداتها وماشية".

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