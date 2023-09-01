الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف سبب انقسام الحركة المدنية لـ3 جبهات وعدم توافقهم على مرشح

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الحركة المدنية اجتمعوا الإثنين الماضي 28 أغسطس، من أجل التوافق على مرشح للدفع به في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن الاجتماع لم يتمخض عن شىء، وانقسمت الحركة إلى 3 جبهات.

سبب انقسام الحركة المدنية لـ3 جبهات

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن ذلك الاجتماع  سبقه اجتماع أعلنت الحركة فيه أن اجتماع 28 أغسطس سيعلنون فيه الاتفاق على مرشح، لكن 3 رؤساء أحزاب تخلفوا عن الحضور، وانقسمت الجبهة المكونة من 10 أحزاب إلى 3 جبهات، حزب الدستور والمحافظين والإصلاح والتنمية جبهة، العدل والمصري الديمقراطي في جبهة، الكرامة والحزب الناصري والتحالف الشعبي الاشتراكي في جبهة.

وأوضح أن سبب الاختلاف أن عضو في الحركة المدنية تقدم ببلاغ ضد عضو آخر، وانتهى الاجتماع لـ3 جبهات وعدم الاتفاق على مرشح.

وأردف: "نتمنى أن يتفقوا على مرشح واحد يدفعوا به للانتخابات الرئاسية، لأن انقسام 10 أحزاب لـ3 جبهات، يفقد مؤيديهم الثقة فيهم، وهذه دعوة للحركة المدنية للتوافق على مرشح للدفع به لانتخابات الرئاسة".

اقرأ أيضًا:

الباز: وجود الرئيس السيسي فرصة لحصول الأقباط على حقوقهم

الباز الحركة المدنية اخر النهار مرشح الرئاسية

مواد متعلقة

مدحت بشاى: لن تحقق المواطنة إلا جرأة الرئيس السيسى

الناس هتاكل طرق وكبارى؟.. كامل الوزير يرد على سؤال السوشيال ميديا

كامل الوزير يبكى على الهواء: هيجى يوم وهسجل ما قدمه الرئيس السيسى للبلد

"وحياة دموعك يا كامل هننجح".. الوزير يكشف سر بكائه ورسالة الرئيس السيسى له

"الوزير" يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسى له قبل تقليص مدة حفر قناة السويس

كامل الوزير: ضغطنا على المشير السيسى للترشح للرئاسة بعد 3 يوليو

"الوزير" يكشف كواليس أحداث مجلس الوزراء: "قالوا للمتظاهرين اللي هيخرج هنكسر رجله"

رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": خيرت الشاطر قاد الإخوان للهلاك لأنه "صدامى"

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

صور جنازة رجل الأعمال محمد الفايد فى لندن

«الدستور» يرصد مواعيد انعقاد عموميات شركات البترول خلال سبتمبر

الناس هتاكل طرق وكبارى؟.. كامل الوزير يرد على سؤال السوشيال ميديا

"وحياة دموعك يا كامل هننجح".. الوزير يكشف سر بكائه ورسالة الرئيس السيسى له

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال