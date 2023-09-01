الباز يكشف سبب انقسام الحركة المدنية لـ3 جبهات وعدم توافقهم على مرشح

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الحركة المدنية اجتمعوا الإثنين الماضي 28 أغسطس، من أجل التوافق على مرشح للدفع به في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن الاجتماع لم يتمخض عن شىء، وانقسمت الحركة إلى 3 جبهات.

سبب انقسام الحركة المدنية لـ3 جبهات

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن ذلك الاجتماع سبقه اجتماع أعلنت الحركة فيه أن اجتماع 28 أغسطس سيعلنون فيه الاتفاق على مرشح، لكن 3 رؤساء أحزاب تخلفوا عن الحضور، وانقسمت الجبهة المكونة من 10 أحزاب إلى 3 جبهات، حزب الدستور والمحافظين والإصلاح والتنمية جبهة، العدل والمصري الديمقراطي في جبهة، الكرامة والحزب الناصري والتحالف الشعبي الاشتراكي في جبهة.

وأوضح أن سبب الاختلاف أن عضو في الحركة المدنية تقدم ببلاغ ضد عضو آخر، وانتهى الاجتماع لـ3 جبهات وعدم الاتفاق على مرشح.

وأردف: "نتمنى أن يتفقوا على مرشح واحد يدفعوا به للانتخابات الرئاسية، لأن انقسام 10 أحزاب لـ3 جبهات، يفقد مؤيديهم الثقة فيهم، وهذه دعوة للحركة المدنية للتوافق على مرشح للدفع به لانتخابات الرئاسة".

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