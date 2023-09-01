الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: وجود الرئيس السيسي فرصة لحصول الأقباط على حقوقهم

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكاتدرائية في عيد الميلاد وعيد القيامة تأكيد كامل أن الرئيس يؤمن بقيمة المواطنة، وأنه لا يجب أن يواجه أحد مشكلة في دور العبادة.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن وجود الرئيس السيسي فرصة لحصول الأقباط على حقوقهم.

ولفت الباز إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة بعد 10 سنوات أن نؤدي أداء راقي ومتحضر، وأن يؤيد كل شخص المرشح الذي يرى أنه يخدم البلد، دون الإساءة للمرشح الآخر، مردفا: "التزم مرشحك، قول للناس تقدر تعمل ايه".

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