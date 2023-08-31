"الباز": الإنجاز الكبير للمصريين خلال السنوات الماضية هو الأمن والاسقرار

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت خلال الفترة الماضية تحتل جزءًا كبيرًا جدًا من الصورة في المجال العام.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس: "بدأ يكون هناك اجتماعات وبيانات ولقاءات ودعوات للصحف ووسائل الإعلام والقنوات التي تريد تغطية الانتخابات الرئاسية وأنها تتقدم للهيئة. أصبحنا قريبين جدًا من إعلان الهيئة لجدول الانتخابات الرئاسية أو هيكل الانتخابات".

وتابع: "نحن مقبلون على حدث مهم جدًا وهو الانتخابات الرئاسية، والسؤال الذي يجب أن يطرحه كل مصري هو ماذا يحتاج؟"، مشيرًا إلى أن الإجابة عن هذا السؤال ستحدد اختيارك وشكل البلد الذي تريده.

وتابع: "مصر منذ عام 2013 تعيش فترة استثنائية، طالت هذه الفترة بسبب التجاذبات والاستقطابات، وبسبب وجود خصم واضح للجميع يريد إفساد كل شيء علينا"، مضيفًا: "في ناس تحاول من الآن إفساد المشهد الانتخابي أو التشويه، لازم نخلي بالنا منهم جدًا، لأن هذا الفصيل المطرود المشرد المجرم لا يرضى بذلك حتى الآن".

ولفت إلى ضرورة الحرص والحذر من جميع المصريين في مواجهة ما يقال ويُردد عن الانتخابات الرئاسية، متابعًا: "مثلما حاولوا زمان إفساد كل ما يتم على الأرض في مصر من أعمال وإنجازات ومشروعات ومبادرات، هذا فصيل لا يرى شيئًا إيجابيًا على الإطلاق".

وأشار إلى أن العدو لا يتعامل بمنطق أو عقل أو عدل، لكنه يتعامل طول الوقت برغبة التدمير، ويستخدم كل الأدوات والأساليب لفعل ذلك.

ماذا نريد من الانتخابات الرئاسية؟

وواصل الباز: "لو روحنا ليوم 28 يناير 2011 وما تبعه من أحداث والدولة التي تحولت إلى دولة أشباح محدش فاهم حاجة، وناس خايفة وعاملين لجان شعبية لحماية البيوت، وحالة رعب كانت موجودة عند المصريين يوم 29 يناير عندما كان هناك انفلات أمني، ونفس هذا الفصيل ساهم في فتح السجون وحرق الأقسام".

وتساءل الباز: "هل الإنجاز الكبير في مصر الطرق، أم العاصمة الإدارية والمدن الذكية، أم استصلاح الأراضي، أم تطوير الموانئ أو الانضمام لتكتل اقتصادي مهم مثل البريكس؟".

وأوضح: "إن هذه الإنجازات والمشروعات وما تحقق على الأرض ما كان له أن يتحقق إلا بوجود حالة الأمن والاستقرار التي دفعنا ثمنها غاليًا جدًا من دماء شهداء وأموال الشعب، التي كانت من الممكن تفرق جدًا في حالتنا الاقتصادية".

وأردف: "هنا نقدر كل ما فعله المصريون للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار التي نعيشها حاليًا؟"، مشيرًا إلى أن الإنجاز الكبير الذي حققه الشعب خلال السنوات الماضية هو الوصول إلى حالة من الأمن والاستقرار التي ساعدت في إنجاز أشياء أخرى.