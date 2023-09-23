السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الحاصلات الزراعية": ما حدث من ارتفاع لأسعار البصل ليس مربوطًا بالتصدير

النائب مجدي الوليلي
النائب مجدي الوليلي

كشف النائب مجدي الوليلي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن أزمة تواجد محصول البصل في الأسواق، وقرار توقف التصدير لحين إشعار آخر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن القرار خرج بمدة 3 أشهر ينتهي نهاية العام بعد الإعلان في الجريدة الرسمية.

وأضاف أن القرار خرج وسينشر في الجريدة الرسمية يوم 30 سبتمبر، ويعمل به من اليوم التالي لصدوره، وموظفو الجمارك أرسلوا رسائل من يوم خروج القرار  لوقف الحاصلات الزراعية، وهذا يتعارض في أدبيات التصدير بين مصر والدول الأجنبية.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة راعت هذا القرار لتوضح الهدف منه، وحثت المصدرين علي إنجاز أعمالهم في البضائع الموجودة سواء تحت التصدير، فارتبك الأمر من الزملاء في مصلحة الجمارك.

وأكد أن القرار يخرج ويذيل بأنه يعمل به من اليوم التالي لصدوره، وهذا أمر بديهي من الزملاء للمفسرين للقرارات الوزارية، لذلك تم الاضطرار لإصدار قرار بإرجاء التنفيذ لتهدئة السوق المصرية.

وتابع: "ما حدث من ارتفاع لأسعار البصل ليس مربوطًا بالتصدير".

البصل مساء دى ام سى فضائية دي ام سي أسامة كمال

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