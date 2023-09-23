السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الحاصلات الزراعية" يكشف سبب تأجيل قرار حظر تصدير البصل

البصل
البصل

قال المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو مجلس النواب، إن الحكومة لم تلغِ قرار وقف تصدير البصل، وما حدث فقط هو إرجاء تنفيذ القرار حتى 1 أكتوبر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك شحنات من البصل في الجمارك، وفي طريقها للموانئ لذلك تم اتخاذ قرار بإرجاء تنفيذ قرار وقف تصدير البصل.

هذا سبب ارتفاع أسعار البصل هذا العام

وأشار الدمرداش إلى أن العام الماضي تم تصدير 300 ألف طن بصل، بينما هذا العام تم تصدير 600 ألف طن نتيجة أن الدول المنافسة لمصر في تصدير البصل مثل الهند حدث فيها فيضانات، وخسرت الكميات المزروعة من البصل.

وأوضح أن السعر ارتفع للبصل هذا العام، لأن المزارعين قللوا من زراعته، بسبب خسائرهم العام الماضي نتيجة انخفاض سعر البصل.

عبد الحميد الدمرداش اخر النهار محمد الباز المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية

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