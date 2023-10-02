عاجل.. سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع بداية تعاملات المقبلين على الزواج في الصباح الباكر يكثر التساؤل عن سعر الذهب اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الذهب عيار 21 استقرارًا بسعره خلال بداية تعاملات اليوم، حيث سجل الآن حوالي 2165 جنيهًا للبيع، ومبلغ 2155 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 في مصر بدون مصنعية

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الذهب اليوم الإثنين 2- 10- 2023 في مصر وذلك بدون مصنعية.

وأوضحت شعبة الذهب في مصر، أن مبادرة الإعفاء الجمركي لكافة واردات الذهب كان لها تأثير أساسي بتهدئة واستقرار سعر الذهب المحلي، حيث أن ساهمت في دخول 2 طن من معدن الذهب وذلك منذ بداية المبادرة، وطالبت بالتمديد للمبادرة لفترة جديد وذلك من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الذهب، حيث أن من المقرر للمبادرة أن ستنتهي في نوفمبر القادم.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين

استقر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر عند مستوى 2474.25 جنيه للبيع، و2462.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين

وحقق سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة قيمة 2268 جنيهًا للبيع، و2257.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وحافظ سعر جرام الذهب عيار 21 على استقراره، ليسجل نحو 2165 جنيهًا للبيع، و2155 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين عند مستوى 1855.75 جنيه للبيع، و1847.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 الآن في بداية التعاملات نحو 1443.25 جنيه للبيع، و1436.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الإثنين

وبلغ سعر الذهب عيار 12 مساء اليوم الإثنين قيمة مبلغ 1237.25 جنيه للبيع، وقيمة 1231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم الإثنين

وعن سعر الذهب عيار 9 بداية التعاملات المسائية، فسجل نحو مبلغ 927.75 جنيه للبيع، وقيمة 923.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 2 أكتوبر في بداية التعاملات نحو 17320 جنيهًا للبيع، وو17240 جنيهًا للشراء.

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انخفاض جديد.. سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 في مصر بدون مصنعية

واستقرت سعر أوقية الذهب سعر الذهب اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 في مصر بدون مصنعية 2023 عند مستوى 1850 دولارًا للبيع، و1848 دولارًا للشراء.