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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انخفاض جديد.. سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

الذهب
الذهب

يهتم المصريون بمعرفة سعر الذهب باستمرار في ظل التأرجح المستمر للعملة المحلية وزيادة معدلات التضخم، لذا يلجأ المواطنون لإدخار أموالهم في المعدن الأصفر لا سيما السبائك والعملات المعدنية  كونه يحافظ على قيمة العملة، وبعيدًا عن الادخار فهو عنصر هام للتزين لذا نجد الإقبال على المشغولات الذهبية أيضًا.

انخفاض سعر الذهب في مصر 

وفي ختام تعاملات السبت 30 سبتمبر 2023 انخفض سعر الذهب في سوق الصاغة ليواصل انهياره لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع هبوط سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن بنهاية تعاملات الأسبوع، وسط ترقب الجميع لمستويات الدولار عالميا ومحليا.

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وقدرت الخسائر الجديدة والمتواصلة شهدها التي  الجرام بنحو 30 جنيهًا اليوم، وما زال سعر الذهب محليا يحتاج لأي محفزات تدفعها للصعود بعد أن انخفض الطلب مجددا، فيما بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2165 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحًا البالغ 2195 جنيها للجرام بدون احتساب المصنعية.

 

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سعر الذهب اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها "الدستور" نقدم فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 30-9-2023

 

سعر جرام الذهب عيار 24 الأحد 1 أكتوبر 2023

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بشكل ملحوظ، رغم انخفاض المعروض  ليسجل 2474 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

 

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

وخسر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 30 جنيها من قيمته على خلفية تراجع الطلب في التعاملات ليبلغ 2165 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا في المشغولات الذهبية

 

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 فقد انخفض مجددًا ليبلغ العيار في مصر ويبلغ 1856 جنيها فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم  الأحد 1 أكتوبر 2023

كما شهد سعر الجنيه الذهب في مصر خسائر جديدة ليفقد 200 جنيه من قيمته ليبلغ نحو 17320 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

 

سعر سبيكة الذهب عيار 24 اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

وشهدت سبيكة الذهب عيار 24 هبوط محليا بالتزامن مع انخفاضها عالميا لتسجل في سوق الصاغة نحو 76694 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24.

 

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما انخفض خلال جلسات اليوم سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.474 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

 

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1848 دولارا.

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