الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسباب انخفاض أسعار الذهب ومتى يعاود الارتفاع

الذهب
الذهب

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أسباب انخفاض أسعار الذهب خلال الأيام الماضية مؤكدًا أن سعر الذهب العالمي يشهد حالة انخفاض كبيرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن سعر أوقية الذهب انخفضت ووصلت إلى 1850، مؤكدًا أن رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وكذلك إعلان البنك المركزي الأوربي برفع الفائدة، مما تسبب في انخفاض أسعار الذهب العالمي، وانخفاضه محليًا.

وتابع، أن السعر عند انخفاضه يكون فرصة جيدة للشراء ومن الممكن أن تستمر لنهاية العام ومع بداية العام الجديد سيشهد ارتفاعات في أسعارالذهب، مؤكدًا أن هذا أنسب وقت لشراء الذهب.

أسعار الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023
سعر الذهببيعشراء
عيار 242474.25 جنيه2462.75 جنيه
عيار 222268 جنيها2257.5 جنيه
عيار 212165 جنيها2155 جنيها
عيار 181855.75 جنيه1847.25 جنيه
عيار 141443.25 جنيه1436.75 جنيه
عيار 121237.25 جنيه1231.5 جنيه
عيار 9927.75 جنيه923.5 جنيه
الجنيه الذهب17320 جنيها17240 جنيه
هاني ميلاد اسباب انخفاض أسعار الذهب رفع سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي أسعار الذهب العالمي

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