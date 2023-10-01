أسباب انخفاض أسعار الذهب ومتى يعاود الارتفاع

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أسباب انخفاض أسعار الذهب خلال الأيام الماضية مؤكدًا أن سعر الذهب العالمي يشهد حالة انخفاض كبيرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن سعر أوقية الذهب انخفضت ووصلت إلى 1850، مؤكدًا أن رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وكذلك إعلان البنك المركزي الأوربي برفع الفائدة، مما تسبب في انخفاض أسعار الذهب العالمي، وانخفاضه محليًا.

وتابع، أن السعر عند انخفاضه يكون فرصة جيدة للشراء ومن الممكن أن تستمر لنهاية العام ومع بداية العام الجديد سيشهد ارتفاعات في أسعارالذهب، مؤكدًا أن هذا أنسب وقت لشراء الذهب.

أسعار الذهب