قوة الدولار تطفئ بريق "الأصفر".. تراجع أسعار الذهب إلى 1864.60 دولار

تراجع سعر الذهب عالميا إلى أدنى مستوى له منذ مارس، بسبب ارتفاع العائدات وقوة الدولار وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة ضغط على أسعار الذهب، وبسبب انخفاض الطلب الهندي على الذهب إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات وسط ارتفاع معدلات التضخم وشهر أغسطس الماضي الأكثر جفافًا منذ أكثر من قرن، مما أثر على الدخل المتاح للمزارعين.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجعًا قدره 0.75% إلى 1864.60 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.87% إلى 1848.73 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاتين تراجع بنسبة 0.01% ليصل إلى 915.00 دولار، في حين خسر البلاديوم بنسبة 2.11% إلى 1251.50 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس 2022 عند 2550.58 دولار.

وتراجعت الفضة بنسبة 1.54% إلى 22.390 دولار، بينما سجل النحاس مكاسب بنسبة 0.70%، ليصل إلى 37340 دولارًا، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا، أكبر منتجيها.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية

في سياق متصل، تراجع الدولار عن ذروة 10 أشهر كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن ذروة 16 عاما مما زاد من جاذبية الذهب لكن العملة والسندات في طريقهما لتسجيل أفضل أداء فصلي في عام.

ولامس الذهب أدنى مستوى في 6 أشهر ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري في 7 أشهر بتراجع 3.5% في سبتمبر وتراجع فصلي نسبته 2.5%.

وتزيد أسعار الفائدة الأعلى من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر المقوم بالدولار ولا يدر عائدا.

وإذا ما تمكنت جميعها من الحفاظ على الصعود، فإن المعادن الثلاثة في سبيل تسجيل مكاسب فصلية.

شراء السلع المعمرة الأمريكية

وأظهرت بيانات أن طلبات شراء السلع المعمرة الأمريكية ارتفعت في أغسطس ويبدو أن الإنفاق التجاري على المعدات يستعيد الزخم.

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، في ظل استمرار مكاسب مؤشر الدولار إثر تنامي توقعات التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

سجل الدولار أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل أقرانه الرئيسيين، في حين قفزت عوائد سندات الخزانة ذروة جديدة في 16 عامًا حيث يراهن المستثمرون على أن الاقتصاد الأمريكي سيتفوق على منافسيه في بيئة ذات أسعار فائدة عالية.