"حاولوا سرقته".. كشف غموض مقتل عامل في الدقهلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات العثور على جثة عامل بإحدى الطرق في محافظة الدقهلية وإلقاء القبض على المتهمين.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة عاطل، نجار مسلح له معلومات جنائية.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بتقابلهما مع المجني عليه حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما دون لوحات معدنية -تم ضُبطها-، حاولا سرقته بالإكراه فقام المجنى عليه بمقاومتهما فأطلق أحدهما عيار نارى تجاهه من بندقية خرطوش كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته دون الاستيلاء على متعلقاته الشخصية.

أرشد أحدهما عن السلاح المستخدم فـى الواقعة بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.