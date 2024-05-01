ضبط 32 قضية حيازة أسلحة نارية في أسيوط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت الحملات عن ضبط 32 قضية حيازة أسلحة نارية ضُبط خلالهم 16 بندقية آلية، بندقية خرطوش، وطبنجتين و17 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 32 متهمًا، لـ26 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش، 1.180 كيلو جرام لمخدر الشابو، كمية لمخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 7 متهمين.