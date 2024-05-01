الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 32 قضية حيازة أسلحة نارية في أسيوط

ضبط اسلحة نارية -
ضبط اسلحة نارية - آرشيفية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت الحملات عن ضبط 32 قضية حيازة أسلحة نارية ضُبط خلالهم 16 بندقية آلية، بندقية خرطوش، وطبنجتين و17 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 32 متهمًا، لـ26 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش، 1.180 كيلو جرام لمخدر الشابو، كمية لمخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 7 متهمين.

قطاع الأمن العام حملات أمنية ب أقسام ومراكز الشرطة ض بط 2 طبنجة بندقية خرطوش 16 بندقية آلية

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