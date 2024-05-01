"الداخلية" تكشف حقيقة اقتحام مكتب محامٍ في الغربية

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن اقتحام بعض الأشخاص مكتب محام في الغربية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة زفتى بالغربية من صاحب الحساب وهو محام حر وله معلومات جنائية، بتضرره من 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، لقيامهم بإتلاف باب المنزل محل إقامته ولافتة المكتب الخاص به الكائن بذات المنزل بدعوى وجود خلافات بينهم حول الجيرة، وأن هناك قضايا متداولة بينهم أمام الجهات القضائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.