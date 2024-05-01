وفاة مواطن سقط من الطابق الرابع في شبرا الخيمة

لقى مواطن مصرعه بسبب سقوطه من الطابق الرابع بمنزله بمنطقة بهتيم في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ بسقوط شخص يدعى "إبراهيم ش" من الطابق الرابع، وتم نقله إلى مستشفى ناصر التخصصي لاتخاذ اللازم.

انتقلت قوة أمنية وبالفحص والتحري تبين سقوط شاب من الطابق الرابع بمنزله بشارع الشعراوي الجديد بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وكشف غموضها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.