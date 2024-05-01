الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شرطة المرور تضبط 10402 مخالفة في 24 ساعة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 10402 مخالفة مرورية متنوعة بينهم 6326 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 169 مخالفات سير دون تراخيص، 24 مخالفة دراجة نارية، 76 مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 28 مخالفة موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وزارة الداخلية الطرق والمحاور إدارات المرور مديريات الأمن المختلفة

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