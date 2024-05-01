شرطة المرور تضبط 10402 مخالفة في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 10402 مخالفة مرورية متنوعة بينهم 6326 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 169 مخالفات سير دون تراخيص، 24 مخالفة دراجة نارية، 76 مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 28 مخالفة موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.