والدها السبب.. "الداخلية" تكشف تفاصيل اختفاء فتاة في القليوبية

كشف مصدر أمني عن تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تغيب فتاة في القليوبية.

ذكر المصدر: بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالقليوبية من والد المتغيبة بتغيب ابنته عن منزله يوم 22 إبريل الماضي، وبتاريخ 26 إبريل حضرت المتغيبة من تلقاء نفسها إلى مسكن والدها.

وبسؤالها أفادت بأنها تركت المنزل بمحض إرادتها لسوء معاملة والدها لها، وأنها تعرفت على إحدى السيدات بإحدى محطات مترو الأنفاق وقامت بالمبيت بمنزلها بمحافظة المنوفية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.