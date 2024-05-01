الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ22 مليون جنيه

اتجار في النقد الأجنبي
اتجار في النقد الأجنبي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، عقب قرار تحرير سعر الصرف.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة - خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الاتجار وقضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 22 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية النقد الأجنبي العملات السوق المصرفية الاقتصاد القومي الوزارة اللواء محمود أبوعمرة

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