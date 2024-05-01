ضبط شحنة مخدرات بـ1.5 مليون جنيه في الأهرام

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل وسيدة يروجان المواد المخدرة بقيمة مليونين ونصف المليون جنيه في الأهرام.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ممارسة عاطل - له معلومات جنائية - وسيدة، نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 5 كيلو جرام لمخدر الآيس الشابو وكيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون وكمية من الأقراص المخدرة وسيارة وميزان حساس وأدوات تصنيع مخدر الآيس.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2.6 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.