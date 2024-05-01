الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على طرفى مشاجرة بالأعيرة النارية في البساتين

مشاجرة
مشاجرة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على طرفي مشاجرة نتج عنها إصابة أحدهم في البساتين.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب تكرار الخلافات، وأطلق أحد الطرفين أعيرة نارية في الهواء، وتم الاشتباك بالأيدي ما نتج عنه إصابة أحد الطرفين.

وكان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين من طرف أول 5 أشخاص بحوزة أحدهم مسدس وعدد من الطلقات النارية.

والطرف الثاني هم 5 أشخاص أحدهم مصاب بجرح سطحى بالرأس وبحوزته فرد خرطوش، على إثر خلاف بينهما تطورت لتشابك بالأيدى بين الطرفين مما نتج عنها الإصابة المنوه عنها، وقيام إثنين من الطرف الأول والثاني بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما دون إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

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