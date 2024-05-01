الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والإسماعيلى الليلة

مباراة الاهلي والاسماعيلي
مباراة الاهلي والاسماعيلي

أنهى  رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى والإسماعيلى في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين طوال السنوات الماضية.

وشكلت  الأطقم الأمنية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير حتى وصولهم للمدرجات، وتأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة، وممرات اللاعبين.

يدخل الأهلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حسم تأهله لنهائى دوري أبطال إفريقيا بعد تخطى عقبة مازيمبى الكونغولى بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين ليضرب موعدًا ناريًا مع الترجى التونسى في مايو الجاري.

ويملك الأهلى 21 نقطة يحتل بها المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الأهلى والزمالك وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.

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