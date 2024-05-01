الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على 4 متهمين بحوزتهم كمية من المخدرات بالقاهرة

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الاستروكس- كمية لمخدر الحشيش – 39 أمبول مخدر – 210 أقراص مخدرة – فرد خرطوش وطلقة – ميزان حساس.

كما تم ضبط عاطلين بحوزتهما 100 قرص مخدر وسلاح أبيض بدائرة القسم، وكذلك تم ضبط مسجل خطر في الحدائق بحوزته كيلو هيروين.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بحيازة المخدرات بقصد الإتجار تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية معلومات جنائية عاطل ميزان حساس مسجل كيلو هيروين

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