الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مسجل خطر يروج 2 كيلو حشيش في الأقصر

مسجل
مسجل

نجح ضباط مباحث الأقصر، اليوم، في ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته كمية من المخدرات عبارة عن جوهر الحشيش ومبلغ مالي مقيم بدائرة بندر الأقصر.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء عاطف أبوالوفا، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط عنصر إجرامي شقي يدعى "أ.ح" مقيم بناحية أبوالجود بدائرة الأقصر، سبق اتهامه في 32 قضية ما بين مخدرات وسلاح ناري وسرقة وتزوير عملات.

عقب تكثيف التحريات وتقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث بندر الأقصر، بقيادة الرائد أحمد جادو، رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهم، وبحوزته «2 كيلو حشيش ومبلغ مالي قدره 5120 جنيها»، وبمواجهته أقر بحيازة المخدرات بقصد الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضباط مباحث الأقصر عنصر إجرامي شديد الخطورة كمية من المخدرات جوهر الحشيش

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