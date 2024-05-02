الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على 6 مسجلين بحوزتهم 49 كيلو مخدرات فى الإسكندرية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

ضبطت أجهزة  الأمن في الإسكندرية 6 عناصر إجرامية بحوزتهم 49 كيلو مواد مخدرة  قيمتها 5 ملايين جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

البداية كانت بمعلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية، بقيام عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دوائر أقسام شرطة (أول العامرية- ثان العامرية- برج العرب) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 عناصر إجرامية في العامرية أول بحوزتهم 35 كيلو حشيش، وعنصرين إجراميين في العامرية ثان بحوزتهما 11 كيلو حشيش، وفى برج العرب تم ضبط عنصر إجرامى بحوزته 3 كيلو حشيش، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 5 ملايين جنيه.

اجهزة الامن 5 ملايين جنيه 49 كيلو مواد مخدرة تحريات الإدارة العامة مكافحة المخدرات المخدرات والأسلحة والذخائر

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