عامل يمزق جسد فكهانى فى مشاجرة بالشرقية

كشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، عن غموض ما تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبال فكهاني، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق مُصاب بجرحين طعنيين بالجسم، وتوفي أثناء إسعافه.

وبسؤال شقيقه اتهم عاملًا مقيمًا بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالتعدي على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض، وعلل ذلك لحدوث مشاجرة بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية.