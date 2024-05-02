ضبط عناصر إجرامية بحوزتها مخدرات بـ8 ملايين جنيه

تمكنت الداخلية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية بالإسكندرية، حيث تقدر قيمتها المالية بـ4.5 مليون جنيه تقريبا وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (أول العامرية- ثان العامرية- برج العرب) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزتهم 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش) و(عنصرين إجراميين " لأحدهما معلومات جنائية"بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزتهما 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش و(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة برج العرب.وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 2،5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وأسفرت جهود الداخلية عن ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالدقهلية بقيمة مالية 2.4 مليون جنيه تقريبًا، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الدقهلية قيام عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (21 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 23 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 2،225 كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية FN - طبنجة - 3 خزينة وعدد من الطلقات).

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بدر؛ لإتخاذه من مسكنه وكرًا لتصنيع مخدر الحشيش، وبتفتيش مسكنه تم ضبط (11 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام بودرة لمخدر الحشيش الخام- زجاجة تحوى كمية من زيت مخدر الحشيش- مجموعة من الأدوات التى تُستخدم فى عملية تدوير وتصنيع مخدر الحشيش- بندقية آلية وعدد من الطلقات- سلاح أبيض)، قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(مليون جنيه) تقريبًا.