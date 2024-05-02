الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عناصر إجرامية بحوزتها مخدرات بـ8 ملايين جنيه

مخدرات
مخدرات

تمكنت الداخلية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية بالإسكندرية، حيث تقدر قيمتها المالية بـ4.5 مليون جنيه تقريبا وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (أول العامرية- ثان العامرية- برج العرب) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزتهم 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش) و(عنصرين إجراميين " لأحدهما معلومات جنائية"بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزتهما 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش و(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة برج العرب.وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 2،5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وأسفرت جهود الداخلية عن ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالدقهلية بقيمة مالية 2.4 مليون جنيه تقريبًا، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الدقهلية قيام عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (21 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 23 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 2،225 كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية FN - طبنجة - 3 خزينة وعدد من الطلقات).

 وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بدر؛ لإتخاذه من مسكنه وكرًا لتصنيع مخدر الحشيش، وبتفتيش مسكنه تم ضبط (11 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام بودرة لمخدر الحشيش الخام- زجاجة تحوى كمية من زيت مخدر الحشيش- مجموعة من الأدوات التى تُستخدم فى عملية تدوير وتصنيع مخدر الحشيش- بندقية آلية وعدد من الطلقات- سلاح أبيض)، قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(مليون جنيه) تقريبًا.

مخدر الحشيش 4,5 مليون جنيه عناصر إجرامية بالإسكندرية اليقظة الأمنية المواد المخدرة الإدارة العامة مكافحة المخدرات

مواد متعلقة

تحرير 12638 قضية تسول خلال شهر أبريل

ضبط 34 متهمًا في حملة على مروجي المخدرات بالإسكندرية

سحب 1393 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

رفع 39 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة

تحرير 516 مخالفة عدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

مسجل خطر يروج 2 كيلو حشيش في الأقصر

اشتباكات مسلحة وحرق منازل.. القبض على 10 متهمين فى مشاجرة "أولاد عمرو" بقنا

القبض على 4 متهمين بحوزتهم كمية من المخدرات بالقاهرة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 إلى 1500 جنيه | عاجل

تحرك برلمانى عاجل لتوعية المواطنين بمخاطر الـ"دارك ويب"

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا