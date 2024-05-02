القبض على مسجل بحوزته مخدرات بمليون جنيه في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر لإتخاذه من مسكنه وكرًا لتصنيع مخدر الحشيش.

وبتفتيش مسكنه تم ضبط 11 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 2 كيلو جرام بودرة لمخدر الحشيش الخام، زجاجة تحوى كمية من زيت مخدر الحشيش، ومجموعة من الأدوات التي تُستخدم في عملية تدوير وتصنيع مخدر الحشيش، وبندقية آلية وعدد من الطلقات سلاح أبيض.

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.