الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قميص الريدز الجديد.. مفاجأة من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول (صور)

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، اليوم الخميس، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل 2024 - 2025.

محمد صلاح يظهر بقميص ليفربول

وتصدر الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الإعلان الترويجي لقميص الفريق الجديد بجانب البوسترات الدعائية، عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس". 

وظهر محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد، ليتأكد استمراره مع الريدز خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لنجمنا محمد صلاح، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في 30 يونيو 2025.

قميص ليفربول الجديد للموسم المقبل

ويُعد قميص ليفربول الجديد والمستوحى من عام 1984، عندما حقق الفريق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب نادي روما الإيطالي، حيث جاء بلونه المعتاد الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى تيشيرت أسود.

وشارك عددًا من اللاعبين في جلسة تصوير طاقم الموسم الجديد، مثل: محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، أليسون بيكر، أليكسيس ماك أليستر، كودي جاكبو، داروين نونيز، بالإضافة إلى بعض عناصر الفريق النسائي.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة نارية أمام نظيره توتنهام هوتسبير، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

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ترتيب ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، خلف كلًا من أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 80 و79 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق توتنهام حاليًا في المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

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