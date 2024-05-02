الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل

تشكيل الزمالك المتوقع
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في دوري نايل

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره البنك الأهلي، على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري نايل "الدوري المصري" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في دوري نايل، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل

من المرجح أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط وسط الملعب: نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - عبدالله السعيد

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - سامسون أكينولا - مصطفى شلبي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في دوري نايل

ستُذاع مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sports.

حكم مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في دوري نايل

ويُدير مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في دوري نايل، الحكم محمد عادل، ويساعده كلًا من محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي، ومعهم إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى محمود البنا حكم فيديو، ومحمد الدسوقي مساعد حكم فيديو.

 

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ترتيب الزمالك والبنك الأهلي في دوري نايل

يتواجد فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 21 نقطة.

بينما يتواجد فريق البنك الأهلي، بقيادة المدرب طارق مصطفى، حاليًا في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 18 نقطة.

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