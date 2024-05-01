الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ليالي الأبطال.. القيمة التسويقية لدورتموند وسان جيرمان قبل قمة التشامبيونزليج (إنفوجراف)

بروسيا دورتموند وباريس
بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان

تنطلق اليوم الأربعاء، القمة النارية بين ناديي بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا على نظيره بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري الأبطال، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

باريس سان جيرمان يتفوق على دورتموند تسويقيًا

ويتفوق فريق باريس سان جيرمان تسويقيًا على بروسيا دورتموند، قبل المواجهة المرتقبة بين الناديين في دوري أبطال أوروبا.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق باريس سان جيرمان 1.02 مليار يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق دورتموند حوالي 463.70 مليون يورو.

ويعتمد فريق باريس سان جيرمان على خدماته نجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي تبلغ قيمته التسويقية 180 مليون يورو، في حين يتسلّح فريق دورتموند بخدمات لاعبه جوليان براندت وكذلك حارسه جريجور كوبيل، بقيمة تسويقية 40 مليون يورو لكلاهما.

القيمة التسويقية لفريقي بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان

حكم مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند

وقرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، تعيين الحكم الإنجليزي "أنتوني تايلور" حكمًا لمباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري الأبطال.

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مشوار باريس سان جيرمان ودورتموند في دوري الأبطال

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق ريمونتادا قوية وتغلّب على برشلونة الإسباني بنتيجة 6-4 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من المسابقة.

بينما خطف فريق بروسيا دورتموند بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 

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